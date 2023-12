'Bandidos trapalhões' se assustam com buzinas e tapa de vítima; vídeo

O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais vem chamando atenção ao revelar uma tentativa de assalto frustrada a um motociclista, em uma Avenida de Santos, no Litoral de São Paulo. A cena foi registrada no meio do trânsito e a vítima consegue se livrar dos "bandidos trapalhões", que fogem assustados.

A gravação foi feita de dentro de um ônibus, que estava logo atrás do motociclista. A tentativa de roubo dura apenas 20 segundos e acaba de forma fracassada. Isso porque os dois suspeitos tentam levar a moto do homem, mas ele não solta o guidão do veículo. Os criminosos começam a se desesperar, dando alguns empurrões na vítima, e aparentam sequer aguentar o peso da moto que tentam roubar.

De acordo com as imagens, os assaltantes ameaçam sacar algum objeto, mesmo estando desarmados. O tráfego corre normalmente, e o motorista do ônibus começa a buzinar várias vezes, o que deixa os suspeitos ainda mais aflitos. Em um momento, a vítima até mesmo dá um tapa em um dos bandidos.

Após o tumulto, os suspeitos desistem do roubo e decidem fugir na moto deles, que estava estacionada próximo à calçada da via. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), não houve registro da ocorrência até a publicação desta reportagem.

- Com informações Metrópoles.

