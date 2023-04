Bandidos em fuga invadem escola no RJ e acabam presos; vídeos

Da Redação

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) realizou uma operação nesta quarta-feira (5), e acabou se tornando assunto nacional. Em fuga, os bandidos invadiram uma escola pública na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Os 16 criminosos acabaram se rendendo e foram presos. De acordo com a PMRJ, eles estavam com três fuzis, quatro pistolas, nove granadas, além de drogas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os bandidos se entregam. Veja:

Dezesseis criminosos foram presos nesta manhã (5) durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.



Durante a ação, os bandidos se refugiaram em uma escola. Os próprios criminosos se renderam e fuzis e pistolas foram apreendidos #BandRio pic.twitter.com/BtldsErSyF — Band Rio (@BandRio) April 5, 2023

Conforme informações oficiais, a operação realizada na Zona Norte do Rio de Janeiro tinha como objetivo verificar o paradeiro e capturar criminosos oriundos de outros Estados que estariam escondidos na região.



A fuga para dentro do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Elis Regina aconteceu por volta das 06h30, antes de as crianças chegarem para as aulas do dia. “A equipe que estava em terra seguiu o rastro, viu os criminosos se escondendo dentro escola e seguiu toda a norma prevista de incursão em ambiente confinado", relatou o comandante do Bope, tenente-coronel Uirá Nascimento.

Segundo dados da inteligência, ordens criminosas fizeram com que a população se dirigisse até a escola para evitar a retirada dos criminosos do local. A PMRJ informou que "houve necessidade de uso de equipamentos de menor potencial ofensivo para coibir princípio de distúrbio civil".

Outros vídeos que circulam nas redes sociais mostram a quantidade de pessoas que foram até a escola. Retratam também que a PM entrou dentro da instituição pública com dois blindados. Conforme a corporação, os veículos foram necessários para conduzir os presos à delegacia. Assista:

Sim, os dois blindados da polícia do Estado do RJ estão dentro de uma escola pública, no Complexo da Maré na manhã desta quarta-feira. pic.twitter.com/dIn93fieFN — Rene Silva (@eurenesilva) April 5, 2023





