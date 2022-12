Bandidos de facção criminosa do Brasil fogem de presídio no Paraguai

Da Redação

A fuga ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (20)

Oito homens, integrantes de uma facção criminosa do Brasil, fugiram da Penitenciária Regional Coronel Oviedo no distrito paraguaio Caaguazú, a 200 km de Ponta Porã (MS). A fuga ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (20). Nenhum dos fugitivos ainda foi encontrado. As informações são do g1.

De acordo com o comissário da Polícia Nacional do Paraguai, Luis Goiburú, os homens aproveitaram uma obra inacabada na penitenciária para fugir pela área de mata. Ele disse também que um outro preso, identificado como Hugo Alberto Díaz, também tentou fugir, mas foi capturado.

Segundo com a polícia, os fugitivos são:

Odilio Domínguez Márquez (24), condenado por roubo agravado;

César Esteban Ojeda (26), preso por sequestro;

Douglas Danilo Colmán (22), preso por homicídio doloso;

Fredy González Delvalle (26), preso por roubo qualificado;

Édgar Luis Núñez (29), preso por estupro;

Leonardo Mareco (27), condenado por roubo qualificado;

José Carlos De Almeida (40), preso por roubo qualificado e tentativa de motim em presídio;

Gastón Nobil Mercado (19), preso por roubo qualificado.

Ainda conforme Goiburú, a polícia desconhecia a "obra de melhoria". O ministro da Justiça do Paraguai, Daniel Benítez, disse em entrevista a uma rádio Paraguai que dentro das celas foram encontrados mais de 10 sacos de terras, retirados durante a escavação.

“É muito grave o ocorrido, são pessoas perigosas”, disse o ministro. O governo requisitou da Procuradoria de Justiça Paraguaia a designação de promotores para conduzir as investigações.

O comissário comentou ainda que estão sendo feitas buscas na área da penitenciária e os moradores estão sendo alertados sobre o ocorrido. Até a atualização dessa matéria, os homens ainda não haviam sido encontrados.

