Bandido aperta gatilho, mas arma falha em tentativa de roubo; veja

Um motorista de transporte executivo sofreu uma tentativa de assalto, no no cruzamento das avenidas Waldomiro Lobo e Cristiano Machado, na Região Norte de Belo Horizonte. O crime foi filmado por uma testemunha e mostra que o bandido chegou a atirar contra a vítima, mas por sorte, a arma falhou. Assista o vídeo abaixo.

A vítima, de 55 anos, estava parada no sinal, quando foi surpreendida pelo homem, que carregava uma mochila de entregador. O suspeito bateu muito forte na janela do carro. O motorista pensou que poderia ter provocado um acidente e abriu o vidro.

O falso entregador desceu da moto e pediu que o condutor e a passageira dele entregassem "relógios". Ao perceber que não tinham o que ele queria, sacou uma arma e apertou o gatilho, mas o tiro falhou. Em seguida, ele fugiu.

"Eu estava voltando do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, quando tudo isso aconteceu. Eu não tinha relógio, mas a minha cliente tinha. Ela conseguiu tirar e jogar debaixo do banco do carro. Nós dois ficamos muito nervosos", relembrou o motorista. "Se a arma não tivesse falhado, hoje seria meu velório", acrescentou.

O vídeo foi gravado por pessoas que estavam em um outro carro e que pensaram que se tratava de uma briga de trânsito. Assim que registraram o flagrante, abordaram o motorista e repassaram o vídeo.

Com a gravação foi possível ver a placa da moto, que seria do município de Osasco, no estado de São Paulo. O motorista registrou um boletim de ocorrência e a polícia tenta identificar e localizar o assaltante.

Assista o vídeo:

