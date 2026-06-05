Bandeiras que indicam qualidade das praias no litoral paulista ganham novo layout
As bandeiras que indicam se as praias do litoral paulista estão ou não próprias para banho ganharam uma nova sinalização. As bandeiras verde e vermelha que indicam a qualidade da água estão agora com um novo layout, divulgado nesta sexta-feira, 5, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
A bandeira verde continua indicando que a água do mar está própria para banho e a vermelha, que está imprópria. Porém, o novo design facilita a visualização mais rápida e as bandeiras agora contam com informações em inglês, o que amplia a acessibilidade para os visitantes estrangeiros.
A Cetesb monitora as 175 principais praias do litoral paulista. Nesta quinta-feira, 4, feriado prolongado pelo Corpus Christi, foi divulgado um novo boletim, 58 estavam com bandeira vermelha, ou seja, impróprias para banho. As demais 117 tinham a bandeira verde indicando boa qualidade da água.
Das impróprias, apenas uma - a praia de Rio Itamambuca, em Ubatuba, fica no litoral norte. Outras 4 estão em Bertioga, 8 no Guarujá, 6 em Santos, 6 em São Vicente, 12 em Praia Grande - a cidade com maior número de praias com bandeira vermelha -, 7 em Mongaguá, 10 em Itanhaém e 4 em Peruíbe.
Conforme a Cetesb, a transição para o novo modelo visual simplifica o entendimento das condições da água e se consolida como uma ferramenta eficaz na prevenção de riscos à saúde.
A classificação de balneabilidade das praias paulistas é feita com base em análises microbiológicas de água coletadas por cinco semanas consecutivas. As praias são avaliadas e classificadas como "próprias" com subcategorias excelente, muito boa ou satisfatória - ou "impróprias" para recreação. A avaliação é semanal.
Praias impróprias
Ubatuba:
Rio Itamambuca
Bertioga
Enseada-Indaiá
Enseada Vista Linda
Enseada Col. Sesc
Enseada R. Costabile
Guarujá
Perequê
Guaiuba
Enseada E. Pernambuco
Enseada Av. Atlântica
Enseada R. Chile
Enseada Av. Santa Maria
Pitangueiras - Valadão
Astúrias
Santos
Ponta da Praia
Aparecida
Embaré
Boqueirão
Gonzaga
Pompéia
São Vicente
Praia da Divisa
Itararé - Posto 2
Ilha Porchat
Milionários
Gonzaguinha
Prainha
Praia Grande
Canto do Forte
Boqueirão
Guilhermina
Vila Tupi
Aviação
Ocian
Vila Mirim
Maracanã
Vila Caiçara
Real
Flórida
Jardim Solemar
Mongaguá
Vila São Paulo
Central
Agenor de Campos
Vera Cruz
Santa Eugenia
Itaoca
Florida Mirim
Itanhaém
Campos Elíseos
Suarão
Suarão AFPESP
Parque Balneário
Centro
Praia dos Pescadores
Estância Balneária
Jardim São Fernando
Balneário Gaivota
Balneário Regina
Peruíbe
Centro
São João Batista
Parque Turístico
Icaraíba