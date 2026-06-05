Bandeiras que indicam qualidade das praias no litoral paulista ganham novo layout

As bandeiras que indicam se as praias do litoral paulista estão ou não próprias para banho ganharam uma nova sinalização. As bandeiras verde e vermelha que indicam a qualidade da água estão agora com um novo layout, divulgado nesta sexta-feira, 5, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

A bandeira verde continua indicando que a água do mar está própria para banho e a vermelha, que está imprópria. Porém, o novo design facilita a visualização mais rápida e as bandeiras agora contam com informações em inglês, o que amplia a acessibilidade para os visitantes estrangeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Cetesb monitora as 175 principais praias do litoral paulista. Nesta quinta-feira, 4, feriado prolongado pelo Corpus Christi, foi divulgado um novo boletim, 58 estavam com bandeira vermelha, ou seja, impróprias para banho. As demais 117 tinham a bandeira verde indicando boa qualidade da água.

Das impróprias, apenas uma - a praia de Rio Itamambuca, em Ubatuba, fica no litoral norte. Outras 4 estão em Bertioga, 8 no Guarujá, 6 em Santos, 6 em São Vicente, 12 em Praia Grande - a cidade com maior número de praias com bandeira vermelha -, 7 em Mongaguá, 10 em Itanhaém e 4 em Peruíbe.

Conforme a Cetesb, a transição para o novo modelo visual simplifica o entendimento das condições da água e se consolida como uma ferramenta eficaz na prevenção de riscos à saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A classificação de balneabilidade das praias paulistas é feita com base em análises microbiológicas de água coletadas por cinco semanas consecutivas. As praias são avaliadas e classificadas como "próprias" com subcategorias excelente, muito boa ou satisfatória - ou "impróprias" para recreação. A avaliação é semanal.

Praias impróprias

Ubatuba:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rio Itamambuca

Bertioga

Enseada-Indaiá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enseada Vista Linda

Enseada Col. Sesc

Enseada R. Costabile

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guarujá

Perequê

Guaiuba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enseada E. Pernambuco

Enseada Av. Atlântica

Enseada R. Chile

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enseada Av. Santa Maria

Pitangueiras - Valadão

Astúrias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Santos

Ponta da Praia

Aparecida

Embaré

Boqueirão

Gonzaga

Pompéia

São Vicente

Praia da Divisa

Itararé - Posto 2

Ilha Porchat

Milionários

Gonzaguinha

Prainha

Praia Grande

Canto do Forte

Boqueirão

Guilhermina

Vila Tupi

Aviação

Ocian

Vila Mirim

Maracanã

Vila Caiçara

Real

Flórida

Jardim Solemar

Mongaguá

Vila São Paulo

Central

Agenor de Campos

Vera Cruz

Santa Eugenia

Itaoca

Florida Mirim

Itanhaém

Campos Elíseos

Suarão

Suarão AFPESP

Parque Balneário

Centro

Praia dos Pescadores

Estância Balneária

Jardim São Fernando

Balneário Gaivota

Balneário Regina

Peruíbe

Centro

São João Batista

Parque Turístico

Icaraíba