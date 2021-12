Da Redação

Banda de Gusttavo Lima se envolve em acidente na Paraíba

Um acidente de trânsito com integrantes da banda do cantor Gusttavo Lima foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira (20), entre as cidades de Soledade e Olivedos, no Agreste da Paraíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência aconteceu entre um veículo Fiat UNO e uma Van, no km 203, da BR-230. Equipes da PRF foram encaminhadas ao local.

O cantor se apresentou este fim de semana no estado. O show aconteceu na cidade de São Bento, no Sertão. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas.

Ao menos cinco pessoas se machucaram em razão da colisão. As vítimas são os passageiros da van. O grupo foi socorrido ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, também no Agreste da Paraíba.

A van foi contratada pela banda para realizar o deslocamento na região. Após o acidente, um reboque particular foi acionado para realizar a remoção. Já no caso do carro, a PRF informou que fará o recolhimento ao pátio da corporação.

