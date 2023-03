Bancos que oferecem crédito com garantia de imóvel; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crédito com garantia de imóvel, também conhecido como Home Equity, é uma modalidade de empréstimo na qual é colocado um imóvel como garantia da operação.

continua após publicidade .

Dessa forma, a instituição financeira entende que a segurança do financiamento e de sua completa quitação aumentam consideravelmente e diante disso, oferecem taxas de juros baixíssimas e prazos mais longos de pagamento.

É uma das modalidades mais baratas de crédito exatamente por ter uma garantia na operação.

continua após publicidade .

Além disso, outra grande vantagem é que o imóvel segue sendo do proprietário e pode continuar sendo utilizado da forma como está. A única diferença é que o imóvel fica alienado à instituição financeira até a quitação do empréstimo.

O valor emprestado pode ser utilizado para inúmeros fins, tais como investir em capital de giro para o seu negócio, trocar uma dívida cara por outra com menos juros, reformar a sua casa, adquirir um imóvel, entre outras.

Como acessar o crédito com garantia?

O processo de contratação do empréstimo com garantia de imóvel é diferente para cada instituição financeira. No entanto, a grande maioria possui os seguintes passos:

continua após publicidade .

Simulação online: Etapa na qual é simulado o valor do empréstimo e das condições de pagamento, para confirmar se cabe ou não dentro do seu orçamento mensal. Análise de crédito: Nessa etapa, a instituição financeira analisa o seu perfil de pagador e todos os fatores que influenciam nisso, como os seus documentos, histórico de bom pagador, salário, entre outros. Análise do imóvel: Como o imóvel será colocado como garantia, o seu valor de mercado será avaliado. Além disso, toda a documentação do imóvel também passa por uma análise para ter certeza de que não há nenhuma pendência judicial. Assinatura do contrato: Após a confirmação de todas as etapas acima, o financiamento é aprovado e o contrato contendo todas as condições da negociação pode ser finalmente assinado. Com isso, você receberá o valor do financiamento. Quitação do empréstimo: Por fim, o valor emprestado deve ser pago conforme condições pré-estabelecidas. É importantíssimo cumprir com essa etapa, uma vez que o seu nome será adicionado às listas de inadimplência caso o valor não seja pago. E em último caso, a instituição financeira poderá utilizar o seu imóvel colocado em garantia para quitar o valor emprestado.





Quais instituições financeiras oferecem esse tipo de crédito?

A modalidade de empréstimo com garantia de imóvel ou terreno vem sendo cada vez mais utilizada pelos brasileiros nos últimos anos.

Por conta disso, as principais instituições financeiras estão oferecendo essa modalidade aos seus clientes.

continua após publicidade .

Então, separamos as condições das principais instituições financeiras que possuem o empréstimo com garantia de imóvel em seu portfólio de soluções:

● Santander: Possui um prazo de 240 meses para quitar o montante emprestado, taxa a partir de 1.05% ao mês, e aceita imóveis residenciais ou comerciais com valor mínimo de 70 mil reais, próprios ou de terceiros como garantia.

continua após publicidade .

● Banco do Brasil: Oferecem empréstimos de até 55% do valor do seu imóvel residencial e até 30% do seu imóvel comercial, e prestações fixas de no máximo 240 parcelas. Ainda é possível compor renda entre cônjuges ou companheiros.

● Itaú: Oferecem taxas de 1.56% ao mês e até 20 anos para quitar o financiamento. Além de possuir um processo de contratação online e liberdade para escolher entre o sistema de amortização SAC ou Price.

● CashMe: Foi uma das pioneiras a disponibilizar essa modalidade no Brasil, e oferece aos seus clientes até 60% do valor do imóvel colocado em garantia, 240 meses para quitação, crédito de R$ 50 mil a R$ 15 milhões, além de oferecer um sistema completamente online, intuitivo e simples.

Conclusão

O empréstimo com garantia de imóvel realmente é uma das modalidades de crédito com um dos maiores custo-benefício atuais.

Como mostramos acima, oferece inúmeras vantagens a quem contrata esse empréstimo. Mas, as principais são os juros baixos e o longo prazo para quitação.

Então, não perca a chance de contratar um crédito barato e prático!