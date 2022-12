Bancos não vão abrir nesta sexta-feira (30) em todo o País

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O expediente bancário só retornará na segunda-feira (2)

As agências bancárias não irão abrir ao público. O expediente bancário só retornará na segunda-feira (2). As informações são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

continua após publicidade .

Segundo a entidade, nos dias em que as agências estiverem fechadas a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

“Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado [dia 1º] poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais”, destacou a Febraban.

Siga o TNOnline no Google News