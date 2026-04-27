Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
SEGURANÇA BANCÁRIA

Banco Central implementa novas regras de segurança no Pix; veja o que muda

Medidas visam aumentar a proteção contra golpes e sequestros, mantendo restrições para movimentações noturnas

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 10:32:45 Editado em 27.04.2026, 10:32:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Banco Central implementa novas regras de segurança no Pix; veja o que muda
Autor As mudanças, que afetam clientes de todos os bancos, estabelecem critérios mais rígidos para movimentações. - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Banco Central implementou atualizações no sistema Pix com o objetivo de elevar a segurança dos usuários e reduzir a incidência de fraudes no país. As mudanças, que afetam clientes de todos os bancos, incluindo instituições como Nubank, Caixa e Itaú, estabelecem critérios mais rígidos para a movimentação de valores em situações específicas.

📰 LEIA MAIS: Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma das principais ferramentas é o bloqueio cautelar. Com a nova regra, os bancos têm autonomia para reter, por até 72 horas, qualquer valor recebido via Pix caso o sistema identifique indícios de irregularidade. Esse período é utilizado pela instituição financeira para analisar a transação e confirmar se o montante deve ser creditado ao destinatário ou devolvido ao remetente.

Outra alteração relevante foca no uso de dispositivos móveis. Ao acessar a conta bancária por um celular ou computador ainda não validado, o sistema limita automaticamente as transferências a R$ 200 por operação, com um teto diário de R$ 1.000. Essas restrições permanecem ativas até que o usuário realize o reconhecimento e a autorização formal do novo aparelho diretamente pelo aplicativo do banco.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O controle sobre as operações noturnas foi mantido como parte da estratégia de proteção contra crimes como sequestros-relâmpago. Entre 20h e 6h, o limite para transferências realizadas por pessoas físicas segue fixado em R$ 1.000. Caso o cliente deseje ajustar seus limites, a solicitação deve ser feita seguindo as políticas internas e os canais oficiais da sua respectiva instituição financeira.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Banco Central COTIDIANO Fraudes limites de transferência Pix Segurança Financeira transações digitais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV