Bancário tem pulmão perfurado por uso de cigarro eletrônico

Por meio de uma rede social, o bancário Allan Douglas, de 30 anos, fez um alerta a respeito do consumo de cigarros eletrônicos, mais conhecidos como vapers. Segundo Allan, o pulmão dele foi perfurado após utilizar o aparelho por diversos dias seguidos, durante suas férias no Rio de Janeiro.

Em uma publicação na web, o rapaz informou que precisou ficar internado em um hospital e fez um alerta sobre o uso dos cigarros eletrônicos.

3 dias na UTI intensiva, graças ao "Cigarro eletrônico" onde perfurou meu pulmãozinho tão lindo, entrando água e o fragilizando e aqui estou a 8 dias aqui no hospital me recuperando desse pesadelo. Não queira passar o que passei, foi uma lição de vida, alerte seu amigo. Ame-se❤️ pic.twitter.com/XX60LpNim5
March 11, 2022

Em entrevista ao jornal O Globo, Allan contou que vinha usando cigarros eletrônicos há cincos meses, mas apenas esporadicamente. Em férias no Rio de Janeiro, ele passou a fumar todos os dias durante duas semanas.



“Eu apenas fazia uso em saídas com os amigos, mas como não estava trabalhando, usei todos os dias, principalmente na praia. Não costumava tragar, apenas aspirar. Acredito que seja muito importante discutir isso amplamente porque cada um tem um organismo e existe o risco”, afirmou em entrevista.

Após 11 dias, o bancário recebeu alta. A venda de cigarros eletrônicos não é permitida no Brasil. Em 2019, após uma onda de casos nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos criou o nome Evali para designar uma doença pulmonar associada ao uso do dispositivo.

Pesquisas já mostraram que as bactérias que, naturalmente, existem no pulmão se tornam mais nocivas causando mais inflamações quando são expostas ao vapor do cigarro eletrônico. Essa situação pode levar a doenças como a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e asma.

Com informações do Metrópoles e O Globo.