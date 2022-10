Balsa com alunos afunda e causa a morte de pelo menos 14 crianças

Da Redação

O naufrágio aconteceu nessa quinta-feira (13)

Uma tragédia, registrada nessa quinta-feira (13), causou a morte de pelo menos 14 crianças no momento em que elas retornavam para casa após um dia de aula, em Camboja, país localizado na Ásia. De acordo com as informações do site britânico The Mirror, o acidente aconteceu quando as vítimas cruzavam o rio Mekong em uma balsa, que acabou afundando.

Ainda segundo o site notícias, as vítimas tinham entre 11 e 14 anos e não utilizavam coletes salva-vidas quando a embarcação afundou. Apenas dois estudantes e dois operadores de barcos sobreviveram após o naufrágio.

Durante esta época do ano, o rio cobre o orla da ilha de Chamroeun, onde a escola está localizada. Nas demais temporadas do ano, há pouca ou nenhuma água ao redor, de modo que as crianças não precisam usar a balsa.

O chefe de polícia da província informou que o dono do barco sobrecarregou o meio de transporte e não ofereceu coletes às crianças. Conforme as autoridades locais, o homem será punido.

Outros fatores que geraram a tragédia são as constantes chuvas na região. No instante do acidente, o barco estava a 50 metros da costa e foi alvejado pela chuva.

