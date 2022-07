Baleia jubarte é flagrada saltando no mar de Paraty; veja o vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A espécie, que quase foi extinta, está se recuperando e ocupando novamente antigas áreas de reprodução

Registros feitos por uma pescador nesta terça-feira (26) vem ganhando espaço na internet. O homem estava na Praia de Ponta Negra, em Paraty, no Rio de Janeiro, quando flagrou uma baleia jubarte saltando bem próximo a um bote. Assista o vídeo no final da matéria.

continua após publicidade .

O vídeo que está circulando nas redes sociais foi feito por Jorge Vilela da Conceição, conhecido na região como Bobi, que fazia um passeio com turistas na tentativa de flagrar baleias ou golfinhos no local. Bobi contou que o ocorrido fez a alegria dos que estavam no barco e conseguiram ver bem de perto o salto. O animal "quase pulou dentro do meu barco", contou ele animadamente.

"Ontem eu vivi um dos grandes dias da minha vida como pescador. Estava levando um pessoal para um condomínio e aí eu tive o prazer, o privilégio de ver a baleia, como caiçara nativo da Ponta Negra", explicou o pescador.



continua após publicidade .

"Fomos fazer umas fotos com os turistas perto dela, e ela conseguiu boiar do outro lado da embarcação, pertinho, deu um pulo, foi uma coisa maravilhosa, muito bonita", disse Bobi.

"É prazeroso ver os animais fazendo esse tipo de coisa. Eu vivi um momento ontem inesquecível como caiçara", completou Jorge. Apesar de ser uma experiência e tanto, é recomendado que as pessoas não se aproximem da baleia, porque, durante um salto, ela pode acabar caindo dentro de uma embarcação.





continua após publicidade .

Assista ao vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Baleias Jubarte no litoral

continua após publicidade .

As jubartes voltaram a aparecer no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo 37 anos depois da proibição da caça a baleias no Brasil. A espécie, que quase foi extinta, está se recuperando e ocupando novamente antigas áreas de reprodução.

Uma reportagem exibida pelo Fantástico mostrou que o litoral da Costa Verde do Rio de Janeiro é passagem das jubartes, que, nesta época do ano, saem da Antártica com destino a Abrolhos, no Sul da Bahia, para um período de acasalamento.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News