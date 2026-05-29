Baleia-jubarte de 30 toneladas é encontrada morta com corda na cauda em SC

Uma baleia-jubarte fêmea de 13 metros e 30 toneladas foi encontrada morta, na última quinta-feira (28), na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. A carcaça, que já estava em estado avançado de decomposição, apresentava uma corda de nylon enrolada na nadadeira caudal, o que aponta para uma possível interação com equipamentos de pesca.

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O animal foi localizado por pessoas que passavam pela praia. Uma equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) da Univille foi acionada e realizou a necropsia na própria faixa de areia. Durante o procedimento, os pesquisadores coletaram amostras biológicas de pele, gordura, órgãos, parasitas e do osso úmero, que passará a integrar o Acervo Biológico Iperoba, da universidade. Após a conclusão das análises, o corpo da baleia foi enterrado com o apoio operacional das secretarias de Obras e de Meio Ambiente do município.

Este é o terceiro encalhe de jubarte sem vida registrado na área de abrangência do projeto de monitoramento da Univille, que patrulha os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá.