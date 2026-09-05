Baleia-franca visita praia do Leblon, encanta banhista e viraliza no Brasil

Na tarde dessa sexta-feira, 4, enquanto o Rio de Janeiro se preparava para a abertura do Rock in Rio 2026, a Praia do Leblon recebeu uma atração que não estava em nenhum line-up: uma baleia decidiu se apresentar para os sortudos que estavam na zona sul da cidade.

O animal foi avistado a partir do trecho de areia próximo à Avenida Afrânio de Melo Franco, realizando uma sequência de saltos e mergulhos que arrancou aplausos de quem passava a tarde na praia. A proximidade impressionava: parecia que, a cada aplauso, a baleia respondia com uma manobra ainda maior. Na publicação de Rafael Sampaio, a internauta Cássia Feitosa resumiu o clima nos comentários: "Ela: olha o que eu sei fazer ??."

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Ainda nos comentários, páginas oficiais de cuidados com baleias, como a Amigos da Jubarte, apontaram que a visitante não era uma jubarte (a espécie mais comum na costa fluminense), mas sim uma baleia-franca. Provavelmente a franca-austral, que aparece no litoral brasileiro, e pode chegar a 17 metros de comprimento.

Ao contrário da jubarte (que prefere Bahia/Abrolhos), a franca-austral é associada principalmente ao litoral Sul do País, onde inclusive existe uma Área de Proteção Ambiental dedicada a ela (APA da Baleia Franca). Vê-la tão ao norte, na porta da Zona Sul carioca, é o que torna o registro ainda mais raro.

Quem estava presente, aplaudia e se emocionava com a cena. "Tá tirando onda, tá tirando onda", diz um carioca em uma das filmagens.

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Do outro lado das redes, mesmo quem não estava na areia se derreteu com os vídeos. A visitante chegou a ser batizada com inspiração no autor de novelas Manoel Carlos: "O nome dela é Helena, certeza".

A página Resenha das Ondas até deixou as manobras do animal editadas ao som da grande banda que fecharia a noite no Palco Mundo naquele dia "O turista que veio pro Rock in Rio ganhou de presente uma sexta de sol, com um show de graça", escreveram na legenda do vídeo sonorizado com Foo Fighters.

Fora de época

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Segundo especialistas, a temporada oficial de passagem de baleias pelo litoral fluminense costuma se encerrar em agosto, quando os animais completam a rota de volta à Antártica após a temporada reprodutiva no litoral brasileiro. Avistamentos como o de sexta-feira, porém, ainda são possíveis ao longo de setembro.

Não é a primeira vez que a Praia do Leblon vira palco desse tipo de cena em 2026. No início de agosto, uma baleia-jubarte foi flagrada na mesma faixa de areia acompanhada de um filhote recém-nascido, de apenas dois dias de vida, em um dos primeiros mergulhos do pequeno. O registro foi feito pela equipe do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua), da Uerj, durante uma atividade de monitoramento na região.

Desta vez, porém, não havia pesquisador nenhum por perto. Foram os próprios banhistas - de toalha estendida, celular na mão - que flagraram o momento e o transformaram em fenômeno de rede social. A internauta Thaiane Oliveira resumiu bem: "O Rio de Janeiro realmente continua lindo".