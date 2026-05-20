Baleia-de-Bryde de 13 metros é encontrada morta em praia de Jaguaruna (SC)

Uma baleia-de-Bryde, macho adulto com 13 metros de comprimento, foi encontrada morta e encalhada na Praia de Arroio Corrente, em Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina, nesta quarta-feira (20). O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas foi acionado para realizar o atendimento da ocorrência e o isolamento imediato do local. As causas da morte do animal ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Para auxiliar na investigação, as equipes realizaram as primeiras avaliações visando a confirmação da espécie e a obtenção de dados biométricos. Durante o procedimento, foram coletadas amostras de gordura, tecido e pele do cetáceo. Esse material biológico será encaminhado para análises detalhadas no Laboratório de Zoologia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). O projeto informou que, após a perícia e a extração das amostras, a carcaça do animal será removida da praia para receber a destinação ambientalmente adequada.

Baleia-de-Bryde

A baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni) possui a característica singular de habitar exclusivamente águas temperadas e tropicais do planeta, não realizando migrações para as regiões polares, diferentemente do padrão de outras baleias. Na fase adulta, esses animais podem alcançar até 15 metros de comprimento. Costumam ser avistados nadando sozinhos ou em duplas, embora possam se reunir em grupos de até 20 indivíduos em áreas com grande oferta de alimento. A espécie também se destaca pela sua capacidade física, podendo nadar a velocidades de até 25 km/h e realizar mergulhos profundos que chegam à marca dos 300 metros.