Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LITORAL SUL

Baleia-de-Bryde de 13 metros é encontrada morta em praia de Jaguaruna (SC)

Macho adulto encalhou na Praia de Arroio Corrente nesta quarta-feira (20); amostras foram coletadas para análise em laboratório da Udesc

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 17:49:59 Editado em 20.05.2026, 17:49:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Baleia-de-Bryde de 13 metros é encontrada morta em praia de Jaguaruna (SC)
Autor A baleia-de-Bryde habita exclusivamente águas temperadas e tropicais do planeta - Foto: PMP-BP/Setor B

Uma baleia-de-Bryde, macho adulto com 13 metros de comprimento, foi encontrada morta e encalhada na Praia de Arroio Corrente, em Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina, nesta quarta-feira (20). O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas foi acionado para realizar o atendimento da ocorrência e o isolamento imediato do local. As causas da morte do animal ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

LEIA MAIS: Apucarana busca famílias acolhedoras para 16 crianças e adolescentes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para auxiliar na investigação, as equipes realizaram as primeiras avaliações visando a confirmação da espécie e a obtenção de dados biométricos. Durante o procedimento, foram coletadas amostras de gordura, tecido e pele do cetáceo. Esse material biológico será encaminhado para análises detalhadas no Laboratório de Zoologia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). O projeto informou que, após a perícia e a extração das amostras, a carcaça do animal será removida da praia para receber a destinação ambientalmente adequada.

Baleia-de-Bryde

A baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni) possui a característica singular de habitar exclusivamente águas temperadas e tropicais do planeta, não realizando migrações para as regiões polares, diferentemente do padrão de outras baleias. Na fase adulta, esses animais podem alcançar até 15 metros de comprimento. Costumam ser avistados nadando sozinhos ou em duplas, embora possam se reunir em grupos de até 20 indivíduos em áreas com grande oferta de alimento. A espécie também se destaca pela sua capacidade física, podendo nadar a velocidades de até 25 km/h e realizar mergulhos profundos que chegam à marca dos 300 metros.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Baleia-de-Bryde Biodiversidade Cetáceos conservação marinha pesquisa científica Praia de Arroio Corrente
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV