Baleia carrega filhote sobre cabeça no litoral de São Paulo

Uma baleia jubarte foi flagrada acomodando um filhote na cabeça e o levando para um rápido passeio na superfície do mar, esta semana, na costa de Ilhabela, no litoral norte do Estado de São Paulo. O registro inusitado foi feito pelo ambientalista Júlio Cardoso, coordenador do Projeto Baleia à Vista, que monitora a passagem de baleias e golfinhos pelo litoral paulista.

continua após publicidade

Segundo ele, a mãe, uma jubarte adulta, com cerca de 15 metros, estava ajudando o filhote ainda muito bebê a respirar. "Ela acomoda o filhote na cabeça e o leva para um passeio rápido. Como os filhotes têm de respirar com mais frequência e não conseguem ainda fazer grandes mergulhos, as mães muitas vezes os mantêm dessa forma, na superfície, para que respirem com mais facilidade. É como a mãe acalentando seu bebê no colo", comparou.

Cardoso calculou que o bebê tinha no máximo duas semanas de vida e media cerca de 4 metros. Em outras imagens, ele flagrou a baleiazinha dando seus primeiros saltos, ainda tímidos, sempre muito perto da mãe.

continua após publicidade

"Nesta temporada, temos visto muitas mães com filhotes, o que é um ótimo sinal para a conservação da espécie. Como eles não podem nadar muito ao fundo, as mães ficam com eles na superfície, o que também facilita o avistamento", disse.

A temporada de avistamentos da baleia jubarte no litoral norte de São Paulo ocorre do fim de maio ao início de setembro, quando os cetáceos migram do sul do Hemisfério Sul para águas mais quentes, na costa brasileira, para a reprodução. A deste ano já é recorde absoluto em avistamentos, segundo os dados do projeto Baleia à Vista. Foram avistadas 707 baleias jubarte, número 431% maior do que na temporada de 2022, quando tinham sido vistas 164. No ano anterior, foram 201.