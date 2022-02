Da Redação

Balé Russo no gelo vem a Brasília com O Lago Dos Cisnes

Excepcional em suas apresentações no gelo, a Companhia de Balé Russa, o The Great Ballet On Ice From St Petersburgo, está em turnê pela América Latina e desembarca em Brasília para uma apresentação.

A capital federal contará com um espetáculo único, no dia 23 de abril de 2022, sobre a prestigiada obra de Tchaikovski, O Lago dos Cisnes. A companhia, por sua vez, é uma das mais prestigiadas e tradicionais da Rússia e possuem outros bailes clássicos, como A Bela Adormecida, Giselle e Don Quixote.

Para aqueles que tiverem interesse em assistir, os ingressos começaram a ser vendidos na última terça-feira (08), pelo site Eventim, e os preços variam de R$ 90 a R$ 350, meia entrada. A coordenação do espetáculo montou o Ingresso solidário, onde o público pode pagar apenas meio valor, desde que leve 1kg de alimento no acesso do evento.

Companhia: The Great Ballet On Ice From St Peterburgo

Espetáculo: O Lago dos Cisnes

Data/localização: 23 de abril (sábado), às 21h30, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães – Auditório Master.





Fonte: Metrópoles.