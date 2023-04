Balão cai durante passeio e deixa nove pessoas feridas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um balão com 9 passageiros caiu

Na manhã deste sábado (15), um balão com nove passageiros caiu entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma das ocupantes sofreu politraumatismo e foi socorrida com quadro estável. As informações são do g1.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina (Sarasul), informou que o balão decolou de Praia Grande (SC) "e sofreu uma queda na divisa com o Rio Grande do Sul, na cidade de Mampituba/RS".

-LEIA MAIS: Câmera flagra acidente que matou madrasta e enteado na BR-153; veja

continua após publicidade .

O pedido de ajuda para as autoridades catarinenses ocorreu por volta das 10h30. Todos os ocupantes, incluindo o condutor do balão, foram atendidos ainda no local.

Por conta do difícil acesso por terra, a equipe do Sarasul foi até o local de helicóptero. A ambulância do Corpo de Bombeiros precisou da ajuda de um trator para chegar no ponto da queda.

A vítima de maior gravidade, uma mulher de 37 anos, estava com politraumatismos, entre eles dor importante em coluna lombar e tórax, informaram os socorristas. Ela foi imobilizada e levada em estado estável ao Hospital São José, em Criciúma, na mesma região.

continua após publicidade .

Outro passageiro, de 31 anos, foi levado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, com suspeita de fratura em arco costal. Os demais passageiros do balão sofreram ferimentos leves.

Em comunicado, o órgão confirmou que a queda ocorreu no estado gaúcho.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News