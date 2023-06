Balada em Americana (SP) termina em tiros, uma pessoa baleada e suspeito foragido

Uma balada terminou em briga, tiros, uma pessoa baleada e fuga, na manhã deste domingo, 4, em Americana, interior de São Paulo. Um comerciante de 37 anos, atingido por um disparo de arma de fogo, foi internado e passou por cirurgia. O atirador fugiu depois de ter feito os disparos, se acidentou com o carro, abandonou o veículo e completou a fuga de moto. O suspeito, um rapaz de 27 anos, já foi identificado e, segundo a Polícia Civil, vai responder por tentativa de homicídio. Até a manhã desta segunda-feira, 5, ele não tinha se apresentado à polícia.

A confusão aconteceu em uma conhecida casa de shows, no Jardim Werner Plaas, na zona sul da cidade. De acordo com o registro da Polícia Militar, já no final das apresentações, houve uma briga em meio ao público. Os seguranças da casa noturna intervieram e os envolvidos foram levados para fora do espaço. Foi quando aconteceram os disparos. A vítima, que estava com a namorada, foi atingida por um tiro no abdômen. Outro projétil acertou a parede do imóvel. Enquanto o comerciante era socorrido pelas pessoas que estavam no local, o atirador fugiu.

Conforme a polícia, durante a fuga ele se acidentou e abandonou o carro, um Volkswagen Jetta, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Segundo testemunhas, o suspeito correu até um posto de gasolina, de onde fugiu em uma moto. No interior do veículo abandonado foi encontrado um carregador com munição de calibre 9 mm, compatível com o calibre de duas cápsulas deflagradas, encontradas no local dos disparos. Um frentista do posto entregou à polícia uma carteira com documentos, inclusive a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que o suspeito deixou cair no local.

O comerciante, que é morador de Santa Bárbara d'Oeste, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Americana. Nesta segunda-feira, 5, a prefeitura informou que o paciente passou por procedimento cirúrgico e encontra-se estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, recebendo os cuidados necessários, mas sem previsão de alta.

A Polícia Civil informou que o suspeito deve se apresentar acompanhado de advogado, quando será indiciado por tentativa de homicídio. Ele não teve a identidade divulgada. A reportagem entrou em contato com a casa de shows Royal Garden e aguarda retorno.