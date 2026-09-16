Bairro do Rio de Janeiro é eleito um dos 20 mais 'cools' do mundo

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O Rio de Janeiro tem um dos 20 bairros mais "cools" do mundo, segundo ranking feito pela revista britânica Time Out, e divulgado nesta quarta-feira, 16. A cidade está entre os 40 lugares selecionados em 2026.

O bairro de Laranjeiras ficou na 17.ª posição por conta da combinação de bares tradicionais, feira de rua, novos restaurantes, espaços culturais e uma movimentada vida comunitária.

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Segundo a Time Out, o conceito de "cool" é dado para comunidades que se unem para "todo o tipo de coisa legal" - desde passeios artísticos e festivais diurnos até a criação de ruas mais verdes e espaços para pedestres.

A revista descreve o bairro como uma das vizinhanças mais charmosas e culturais da cidade. Com bares tradicionais - Cardoso e Tasca do Edgar - ruas arborizadas e prédios residenciais de arquitetura marcante.

A revista também destaca as novidades da região:

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Cine Carioca José Wilker, que reabriu após 16 anos fechado;

o revitalizado Mercadinho São José;

uma nova livraria;

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Os restaurantes Nizza Rotisseria, Pressa Cozinha e Esperança.Eco;

Roda de samba no Miranda do Pedrão, com uma bela vista da cidade.

A Time Out destaca ainda a origem do bairro, que começou como um vasto laranjal, que deu o nome ao local, às margens do Rio Carioca, e depois se tornou um "refúgio aristocrático" e polo industrial têxtil.

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O Brasil também está representado na 25.ª posição com o bairro da República, em São Paulo.

"Repleto de arranha-céus lendários e prédios centenários repaginados para o público descolado de hoje", disse a Times Out sobre o bairro.