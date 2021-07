Da Redação

'Baile de Favela': veja parte da apresentação de ginasta

Os torcedores brasileiros vibraram com o show da ginasta Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio, neste domingo (25). Muitos internautas se derreteram com a apresentação ao som do funk "Baile de Favela".

Depois da apresentação, o autor do funk MC João usou as redes sociais para parabenizar a atleta. "Você vem ostentando superação e hoje fez um baile de favela em Tóquio. Para mim você já é uma vencedora", vibrou. Veja:

O Brasil brilhou na classificatória da ginástica artística feminina, e Rebeca garantiu vaga na final do solo, salto e individual geral, ficando somente 0.032 atrás de Simone Biles na nota geral.

A decisão do salto será no próximo domingo, e a do solo em 2 de agosto.

Assim como MC João, Rebeca Andrade, de 22 anos, também cresceu em comunidade de São Paulo. Enquanto o funkeiro é de Jova Rural, Zona Norte da capital paulista, a ginasta é de Vila Fátima, em Guarulhos.

Baile de favela, lançada em 2015, foi um marco para o funk paulista. Só o da música YouTube conta com mais de 230 milhões de visualizações.