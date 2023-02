BaianaSystem agita último fim de semana do carnaval com bloco na zona sul de SP

Ítalo Lo Re (via Agência Estado)

O grupo BaianaSystem levou milhares de foliões à região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado, 25, de pós-carnaval. É a primeira edição do Bloco Pirata, comandado pela banda, na região. É também a reestreia do cortejo na capital paulista desde que a pandemia começou, em março de 2020.

A concentração foi marcada para as 13 horas, na Avenida Pedro Alvares Cabral. O BaianaSystem começou a tocar por volta de 14 horas e a previsão é que o cortejo vá até por volta das as 18 horas. Participam o cantor Chico César e o grupo de música eletrônica Tropkillaz.

Os cantores Rico Dalasam e BNegão também estavam presentes no trio. Uma hora após o cortejo, o cantor Russo Passapusso teve de interromper uma música no meio por conta de empurra-empurra nas cordas. O cantor pediu à produção que o trio andasse mais um pouco para aliviar a pressão no público.

Ansiosas pela festa

A criadora de conteúdo Bruna Rocha, de 28 anos, não podia perder a 1ª edição do Navio Pirata na cidade em mais de três anos. "Está mais longe de casa desta vez (em 2020, havia sido na Avenida Tiradentes), mas achei a organização muito boa", diz ela, que teve de sair da região da Parada Inglesa, zona norte, às 11 horas para chegar a tempo de ficar rente à corda do trio.

Com o filho Akin, de 1 ano e meio, no colo, Bruna conta estar empolgada por vir com ele pela primeira vez. Foram de ônibus, por não haver estação de metrô próxima da região.

"Sempre ponho as músicas do Baiana para tocar, ele adora", diz ela. "Hoje a música que quero mais ouvir é Reza Forte, nos transforma."

Fã de BaianaSystem, a capixaba Gracy Laporte, de 32 anos, já foi em quatro shows do grupo, em diferentes Estados. "Nunca tinha vindo no bloco deles, mas eles são muito carnavalescos, tem tudo pra ser marcante", conta ela, também criadora de conteúdo.

Para chegar ao Ibirapuera, ela pegou um carro de aplicativo com amigos na região de Santa Cecília, zona central. No início da tarde, aproveitava a água em vapor jogada por um patrocinador para se refrescar do sol escaldante.