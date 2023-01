Babá e marido são presos suspeitos de abuso contra bebê

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

or meio das redes sociais, a família da menina pede Justiça.

Suspeitos de estuprar um bebê de 1 ano e 8 meses, uma babá e o marido dela foram presos em flagrante em Goiânia, Goiás, na última sexta-feira (30). O crime foi descoberto pela própria mãe, depois que notou lesões nas partes íntimas da criança e procurou atendimento médico. Através das redes sociais, a família da menina pede Justiça.

continua após publicidade .

O caso ocorreu na quinta-feira (29). De acordo com uma assessora parlamentar que é mãe da bebê, a menina foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) e um laudo apontou lesões compatíveis com atos libidinosos. Segundo a Polícia Civil, não há dúvidas de que houve crime.

-LEIA MAIS: Ano Novo: veja os principais feriados de 2023

continua após publicidade .

Conforme a mãe da vítima, na quinta-feira (29) ela precisou se ausentar e deixou a filha com a babá e a filha mais velha, de 18 anos. No entanto, ao retornar para casa, a bebê não estava no local e ela foi informada de que a criança havia sido levada, sem autorização, para a casa da babá.

Ao chegar na casa da mulher, a criança se agarrou à mãe como se estivesse com medo. “Cheguei em casa e fui trocar a fralda, ela fechou as perninhas e começou a chorar. Quando eu abri, vi que estava muito vermelho, muito machucado”, contou a mãe ao portal G1.

Em razão dos ferimentos, ela levou a filha a uma unidade de saúde. No local, os médicos confirmaram que as lesões tinham características de abuso sexual e orientaram que a menina também foi encaminhada ao IML. Após a conclusão do laudo, que apontou o crime, policiais civis foram acionados e prenderam o casal suspeito.

continua após publicidade .

Eliane Dias da Silva Matos e Wilker da Silva Esteves foram presos em flagrante. O casal deve passar por audiência de custódia neste domingo (1º/1). A polícia já pediu à Justiça que eles permaneçam presos.

Com informações, g1 e Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News