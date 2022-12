Babá brasileira é presa após ser flagrada ao espancar bebê nos EUA

Da Redação

Fernanda Regina Souza Duarte Carvalho.

A brasileira Fernanda Regina Souza Duarte Carvalho, de 44 anos, foi presa na última terça-feira (6) na cidade de Fort Myers, na Flórida (EUA), após ser flagrada por câmeras de segurança no momento em que agredia um bebê.

Fernanda morava e trabalhava como babá na residência em que o crime teria ocorrido e agora enfrenta quatro acusações de crueldade infantil. De acordo com um relatório de prisão do Departamento de Polícia de Fort Myers, ela é acusada de esbofetear, chutar e arrancar as crianças — das quais foi paga para cuidar — do chão.

Tudo foi registrado em vídeo pela mãe das vítimas, que também é brasileira e se mudou do Brasil para a Flórida com a família há quatro meses. Ela decidiu instalar uma câmera na sala de estar após perceber um comportamento estranho dos filhos, que estavam com arranhões e hematomas.

"E foi então que eu vi que ela estava maltratando o bebê. Ela chutou o bebê", disse a mãe das crianças, em entrevista à emissora de TV Wink News.

As imagens, então, foram encaminhadas para a polícia de Fort Myers, o que resultou na prisão de Fernanda.

Os vizinhos da família ficaram chocados com as acusações e dissseram que Fernanda é uma pessoa generosa, alguém para quem confiam os próprios filhos.

Fernanda foi libertada da prisão na tarde de quinta-feira (8), sem fiança. Ela deve voltar ao tribunal no mês que vem.

Com informação: R7/ TV Wink News

