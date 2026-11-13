Azul tem um voo em rota e três programados para esta sexta; aguarda novas orientações

A Azul informou nesta sexta-feira, 13, que tem um voo em rota para os Estados Unidos e outros três ainda programados hoje. A companhia disse que aguarda novas orientações das autoridades americanas sobre a situação nos aeroportos do país.

Todas as decolagens foram suspensas pela autoridade de aviação civil americana (FAA). Em nota, a empresa afirmou que o caso está fora do seu controle.

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O voo AD9301, de Campinas para Orlando, segue normalmente e deve pousar às 19h no horário local (21h de Brasília). Também estão programados para esta sexta dois voos saindo dos EUA, o AD8707 (Orlando-Campinas) e o AD9302 (Orlando-Confins), e o AD8704, que sai de Campinas para Fort Lauderdale.

A Azul afirmou que todos os clientes receberão a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), alterada pela Resolução nº 813.