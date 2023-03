Avó se nega a dar senha de celular a neto e ele a mata estrangulada

Da Redação

Ele trancou os primos em um cômodo da casa

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem, de 19 anos, por ele matar a própria avó, de 65, estrangulada. Conforme as autoridades, o que motivou o crime foi a idosa ter se recusado a dar a senha de um aparelho celular ao familiar. O crime foi registrado no último domingo (19), em Goiânia, Goiás.

Conforme a PM, o suspeito morava com dois primos menores, a mãe deles e a avó. A filha da vítima contou que não estava na residência no momento do crime, mas seus filhos relataram que o primo começou a discutir com a avó no cômodo de cima.

Ainda segundo relato da mulher à polícia, as crianças contaram que o suspeito desceu para a parte inferior da casa, ainda brigando com a avó. Em seguida, o jovem mandou as crianças ficarem na sala e não abrir a porta que dá acesso à área de serviço, onde a avó foi encontrada morta.

Após matar a idosa, buscou abrigo na casa de um amigo em Aparecida de Goiânia, município que fica a 20, 8 quilômetros da capital.



As forças de segurança conseguiram o prender no momento em que ele estava na rodoviária de Goiânia, prestes a fugir para o interior do Ceará.

Inicialmente, à Polícia Militar, o jovem alegou que teria matado a idosa por vingança por causa da morte da mãe dele, que ocorreu há dez anos. Segundo ele, a avó se recusou a pagar o tratamento dela.



Segundo a Polícia Civil, as testemunhas disseram que a avó do jovem o criou como filho após a morte da mãe dele.

Com informações do G1.

