Aviões militares levam 317 mil máscaras e suprimentos para Manaus

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira chegam a Manaus (AM) neste sábado, 2, para fazer a entrega de 452 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), como são conhecidos os suprimentos básicos de prevenção contra o coronavírus.

Ao todo, foram entregues 300 mil unidades de máscaras cirúrgicas, 17 mil unidades de máscaras N95, 130 mil unidades de luvas, 4.080 óculos e 1.300 aventais, além de 1.080 litros de álcool em gel doados pela Fundação Itaú para Educação e Cultura.

Manaus está com seu sistema de saúde em total colapso, sem capacidade nenhuma de atender pacientes. Na quarta-feira, 29, em entrevista ao Estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, criticou o governo Bolsonaro pelo "pouquíssimo apoio" que o Palácio do Planalto tem prestado ao Estado. "O governo federal ajudado pouquíssimo, é pouco demais diante do problema que a gente tem. Precisamos de mais ajuda", disse Lima.

Segundo o governador, é urgente o recebimento de pelo menos 100 profissionais, entre médicos, intensivistas e enfermeiros, além de cerca de 100 respiradores e equipamentos de proteção individual. "É o mínimo que precisamos para aguentar pelos próximos dez a 15 dias", comentou.