Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
AMAZÔNIA

Aviões KC-390 da FAB iniciam combate a incêndios no Amazonas

Estado enfrenta uma série de incêndios florestais iniciados na última semana, que levaram 36 municípios a declarar situação de emergência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aviões KC-390 da FAB iniciam combate a incêndios no Amazonas
Autor Foto: DIvulgação/FAB/Agência Brasil

Duas aeronaves militares avançadas KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), reforçaram nesta segunda-feira (12) as ações de combate aos incêndios florestais no estado do Amazonas.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O KC-390 Millennium é o mais avançado avião militar projetado na América Latina. Uma das aeronaves será usada como cargueiro de apoio às operações, e a outra será equipada com o Sistema Modular Aerotransportado de Combate a Incêndios, capaz de lançar 12 mil litros de água pressurizada em um único voo.

“É uma aeronave multimissão configurável e uma das missões que ela faz é o combate a incêndios”, explica o tenente-coronel aviador Daniel Souza, comandante do Esquadrão Zeus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A primeira decolagem ocorreu no período da manhã, com um sobrevoo para identificar os locais dos focos de incêndios e ajustar o sistema para o lançamento do volume de água sobre o fogo. Em uma segunda decolagem, a aeronave foi abastecida e realizou o lançamento.

“O maior desafio é que o incêndio se movimenta de acordo com o tempo, mas a aeronave KC-390 tem tecnologias tão avançadas que a gente consegue inserir no sistema, e o avião verifica e faz os lançamentos precisos”, afirma o comandante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a FAB, estão previstos três lançamentos de combate aos incêndios por dia com a aeronave até que a situação esteja controlada no estado.

“A nossa permanência aqui vai depender da demanda da própria Força Aérea. Viemos para cá sem saber quando voltaríamos. O foco é apagar os incêndios”, afirma Daniel Souza.

Duas equipes operam em cada lançamento de água, sendo uma na aeronave e outra em solo, para abastecimento. De acordo com o tenente-coronel, as equipes estão preparadas para operações ininterruptas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estado do Amazonas enfrenta uma série de incêndios florestais iniciados na última semana, que levaram 36 municípios a declarar situação de emergência. A fumaça das queimadas levou o nível de poluição no ar a níveis graves para a saúde da população.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AERONAVES Amazonas FAB Meio Ambiente queimadas tecnologia militar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV