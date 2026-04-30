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Aviões de Gol e Azul ficam a 22 metros um do outro enquanto voam em Congonhas

Escrito por Adriana Victorino e Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 21:13:00 Editado em 30.04.2026, 21:23:51
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Aeronaves da Azul e da Gol voaram a apenas 22 metros de distância enquanto operavam no Aeroporto de Congonhas na manhã desta quinta-feira, 30. O Boeing 737 da Gol Linhas Aéreas pousava na pista quando o Embraer E195 da Azul decolava.

O avião da Azul foi autorizado a alinhar e decolar enquanto a aeronave da Gol fazia aproximação e aguardava autorização de pouso. No entanto, a aeronave demorou a decolar, então o controlador de tráfego abortou a partida e pediu para que o avião da Gol arremetesse.

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Mesmo com o pedido, a aeronave da Azul seguiu para a decolagem, enquanto o avião da Gol iniciou a arremetida. A torre de controle pediu então para que o avião da Gol fizesse uma curva à direta e se mantivesse 5.500 pés - e foi então alertada pelos pilotos que houve um disparo do Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisão (TCAS, na sigla em inglês). A comunicação foi transmitida pelo canal do Youtube Golf Oscar Romeu.

"Infelizmente a aeronave demorou a decolar e saiu da escuta antes de ter decolado, então tive que iniciar a aproximação e mandar a manobra para chamar o controle", informou o controlador.

O especialista em aviação Lito Sousa, que mantém o canal Aviões e Músicas no YouTube, comentou o caso no X, informando que, apesar de alguns sites alertarem para uma quase colisão, o controlador de voo manteve consciência situacional.

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"A primeira camada de segurança furou, com a falha de comunicação com o Azul. A segunda camada funcionou com a consciência do controlador. E a terceira camada também funcionou com o alerta do TCAS a bordo das aeronaves. Apesar de ter dado tudo certo, eventos assim são investigados para entender o porquê da perda de separação", informou Lito.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado nesta quinta-feira após a ocorrência entre as duas aeronaves.

Os investigadores realizaram a ação inicial, durante a qual "aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", diz a FAB.

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Em nota, a Gol informou que o pouso "ocorreu em segurança, dentro do horário programado", e que a companhia está colaborando integralmente com o Cenipa na apuração do fato. A empresa ainda reforçou que "as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol".

A Azul informou que o voo em questão, AD6408 (Congonhas-Confins), "seguiu os procedimentos operacionais previstos para a decolagem do aeroporto paulistano". A companhia aérea destacou que "a segurança é seu valor primordial, e que as suas operações são conduzidas de acordo com protocolos e regulamentações vigentes". Também afirmou que está à disposição para colaborar com o Cenipa.

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