Aviões da Azul e Gol colidem no aeroporto de Campinas

imagem do aeroporto Internacional de Campinas, o Viracopos.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), um dos mais movimentados do país, registrou uma colisão entre dois aviões na noite desta sexta-feira. Duas aeronaves, uma da Azul e outra da Gol, se tocaram quando faziam manobras de taxiamento. Não houve feridos.

Segundo informações, as aeronaves eram um Boeing 737-800, da Gol, que chegava do Rio de Janeiro, e um Embraer E195-E1, da Azul, que estava parado em pernoite, vazio. A asa do Boing teria batido na cauda do Embraer.

Os passageiros do voo G32026, da Gol, desembarcaram em segurança, de acordo com nota divulgada pela empresa. As duas aeronaves foram levadas para manutenção.

A GOL explicou, em nota, que durante o procedimento de táxi do voo G32026, que chegava no aeroporto de Viracopos em Campinas – SP, vindo do Rio de Janeiro, a ponta de asa da aeronave atingiu acidentalmente a ponta da cauda do avião da Azul.

A Azul, por sua vez, informou que a aeronave da empresa estava vazia e parada em pernoite. O avião foi colocado à disposição da equipe de manutenção para os reparos necessários.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades aeroportuárias para apurar as responsabilidades.