Avião que pertence à igreja é flagrado com 300 kg de skunk

Uma ação da Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de quase 300 quilos da droga skunk no último sábado (27), em Belém, no Pará. O que chama atenção, segundo as autoridades, é que os tabletes da substância ilícita estava em um avião que pertence a uma igreja.

A força de segurança fez uma inspeção no aeroporto internacional de Belém. Em uma averiguação no hangar de voos particulares, os agentes se depararam com a aeronave, que estava carregada com a droga.

Um homem foi preso ao ser visto pelos agentes federais na pista. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso por tráfico interestadual de drogas.

A equipe de reportagem do G1 entrou em contato com a Igreja Quadrangular do Pará, que é proprietária do avião. A instituição informou que um prestador de serviço terceirizado acessou a aeronave sem permissão e desconhece a procedência das drogas.

Ainda de acordo com a igreja, o homem preso seria o prestador de serviço terceirizado. Ele teria limpado a aeronave no dia anterior. Ele "procurou o nosso piloto querendo fazer um voo para levar, segundo ele, algumas peças de trator para uma cidade do interior", alegou através de uma nota.

Ainda conforme a igreja, na noite de sexta-feira (26), o homem teria acessado a aeronave, sem autorização do hangar e da igreja, e "colocou a carga". A igreja diz que não sabe da procedência das drogas e que só soube do teor do conteúdo colocado no avião após a ação da polícia.

O avião da igreja tinha como destino Petrolina. O piloto foi liberado, segundo a PF, "pois não foi verificada participação dele no crime".

Segundo Paulo Bengtson, membro do conselho nacional e estadual da Igreja Quadrangular, o avião é usado há três anos pela igreja para transporte dos pastores pelo estado do Pará e também de pessoas doentes, quando necessário.

"É a primeira vez que algo semelhante a esse caso acontece. Aguardamos a conclusão dessa investigação, na certeza da punição de todos os envolvidos", disse Paulo.

A Polícia Federal instaurou inquérito e investiga o caso.

Com informações do G1.

