Avião que decolou de Guarulhos arremete durante pouso em Buenos Aires
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um avião Airbus da Latam Airlines precisou arremeter após tocar a pista do Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, na Argentina, durante o pouso do voo LA8192, que decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), no domingo, 3. Imagens gravadas por controladores de voo mostram o momento em que o jato encosta no solo e volta a ganhar altitude.
O modelo, de matrícula PR-XBL, já estava na etapa final da aterrissagem quando apresentou instabilidade no contato com a pista. O piloto então interrompe a manobra e retomar a subida, ação conhecida como arremetida que, segundo a empresa e especialistas do setor, "é um procedimento padrão de segurança na aviação".
No momento da aproximação, havia vento lateral de cerca de 10 nós, com rajadas de até 21 nós e variação de direção em torno de 130 graus, de acordo com dados meteorológicos. Segundo informações do site Aeroin, essas condições podem dificultar o alinhamento do avião durante o pouso.
Após a arremetida, o avião realizou uma nova aproximação e pousou normalmente às 10h13 (horário local), sem registro de intercorrências. Em nota a Latam informou que adota todas as medidas técnicas e operacionais "para garantir uma viagem segura para todos".
U