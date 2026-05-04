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Avião que decolou de Guarulhos arremete durante pouso em Buenos Aires

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 10:59:00 Editado em 04.05.2026, 11:08:06
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Um avião Airbus da Latam Airlines precisou arremeter após tocar a pista do Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, na Argentina, durante o pouso do voo LA8192, que decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), no domingo, 3. Imagens gravadas por controladores de voo mostram o momento em que o jato encosta no solo e volta a ganhar altitude.

O modelo, de matrícula PR-XBL, já estava na etapa final da aterrissagem quando apresentou instabilidade no contato com a pista. O piloto então interrompe a manobra e retomar a subida, ação conhecida como arremetida que, segundo a empresa e especialistas do setor, "é um procedimento padrão de segurança na aviação".

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No momento da aproximação, havia vento lateral de cerca de 10 nós, com rajadas de até 21 nós e variação de direção em torno de 130 graus, de acordo com dados meteorológicos. Segundo informações do site Aeroin, essas condições podem dificultar o alinhamento do avião durante o pouso.

Após a arremetida, o avião realizou uma nova aproximação e pousou normalmente às 10h13 (horário local), sem registro de intercorrências. Em nota a Latam informou que adota todas as medidas técnicas e operacionais "para garantir uma viagem segura para todos".

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AVIÃO/LATAM/ARREMETIDA/BUENOS AIRES
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