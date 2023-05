Avião perde controle e sai da pista durante pouso no Aeroporto Internacional de Salvador

Renata Okumura (via Agência Estado)

Um avião perdeu o controle e saiu da pista durante pouso no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia, na madrugada desta quarta-feira, 10, e foi parar em uma área de vegetação. Apesar do susto provocado, ninguém se feriu.

De acordo com a Azul, a aeronave que fazia o voo AD 4372, que partiu às 23h15, de Viracopos, em Campinas (SP), com destino a Salvador, ultrapassou os limites da pista no momento do pouso por volta da 1h30 da manhã. No momento da aterrissagem, estava chovendo na cidade.

"Após a ocorrência, todos os passageiros e tripulantes desembarcaram normalmente, com segurança. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados e está prestando toda assistência necessária", disse em nota a Azul.

As causas do incidente não foram divulgadas pela companhia aérea. Uma perícia será realizada para colaborar com as investigações.