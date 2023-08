Avião furtado há 3 meses no Paraná é encontrado em SC; três são presos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na tarde desta quarta-feira (16), a Polícia Militar localizou um avião de pequeno porte em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, que havia sido furtado há três meses no Paraná. Três homens que estavam com a aeronave foram presos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Avião cai em rodovia, bate em veículos e deixa pelo menos dez mortos

Após a inteligência da PM receber a informação sobre o avião estar dentro de um hangar na cidade. Por volta das 16h00, os agentes foram até o local e encontraram os três suspeitos deixando o espaço. O helicóptero Águia 7 também acompanhou a ação e conseguiu localizar o avião.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Procurada pelo g1, a delegada responsável pela região informou que poderá passar mais detalhes sobre o caso durante a tarde desta quinta. A reportagem não conseguiu contato com o aeroclube de onde o avião teria saído.

Com informações: G1

Siga o TNOnline no Google News