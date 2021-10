Da Redação

Avião fica preso em rodovia debaixo de passarela; vídeo

Um avião Airbus A320, sem asas e sem a cauda, ficou preso debaixo de uma passarela perto do aeroporto de Deli, na Índia, durante seu transporte.



Rishabh Kumar postou em seu perfil uma mensagem dizendo ter achado curioso ver o avião ser carregado pela rodovia, e por isso começou a filmar com seu celular. Ele admite que não imaginava que captaria uma cena tão inusitada poucos segundos depois.

Embora tenha postado o vídeo apenas no domingo (3), segundo ele, o incidente aconteceu no dia 21 de setembro. Conforme os comentários em sua publicação, no último final de semana ainda havia funcionários tentando retirar o avião do local.

Em seguida, outro usuário do Twitter postou um comunicado da Air Indian, no qual a empresa explica que se tratava de uma aeronave já descartada e que foi vendida, e que o transporte era de responsabilidade total do comprador.

Scrapped Air India A320 gets stuck underneath bridge near Delhi Airport while being transported to new owner. https://t.co/kZUSgIxxpy pic.twitter.com/JBrlKZ2jJV — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 3, 2021

Com informações do G1.