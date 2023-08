Avião faz pouso forçado em rodovia após pane no motor

O piloto do avião relatou falha no motor

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na Inglaterra após falha no motor. O caso ocorreu na rodovia A40 Golden Valley, perto de Cheltenham, na Inglaterra

continua após publicidade

A aeronave aterrissou por volta das 18h00 desta quinta-feira (10), sendo14h00 em Brasília. O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos vai apurar as causas da queda. O piloto do avião relatou falha no motor.

tnonline continua após publicidade

-LEIA MAIS: Ciclista de 20 anos morre atropelado por caminhão em Maringá

A via ficou interditada por mais de duas horas, até a perícia e remoção do avião. Ninguém ficou ferido.

Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News