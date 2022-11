ACIDENTE AÉREO

Avião de treinamento da FAB é encontrado em SC: dois mortos

Aeronave T-25 da Academia da Força Aérea perdeu o sinal na tarde de sexta-feira, quando sobrevoava região de Florianópolis, em treinamento

Da Redação

Atualização: 05 de novembro, 2022, às 14:28

Os destroços do avião foram encontrados por volta do meio dia, em área de mata, no município de Canelinha.