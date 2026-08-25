Avião de pequeno porte pega fogo e cai em MG; piloto foi socorrido com vida
Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), na manhã desta terça-feira, 25. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.
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Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado. É possível ver a fumaça saindo do avião em queda.