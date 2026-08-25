Avião de pequeno porte caindo em MG é registrado em vídeo; piloto se ejeta e aciona paraquedas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), manhã desta terça-feira, 25. A aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido, levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, no fim da manhã, transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

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Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo com o sistema de paraquedas acionado. De acordo com os bombeiros, o piloto, e único ocupante, teria se ejetado do avião e acionado o paraquedas, aterrissando em segurança.

De acordo com os Bombeiros, o piloto estaria consciente e orientado, apresentando lesões leves, ao ser encaminhado para a unidade de saúde.

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O piloto, que não teve o nome divulgado, foi transferido no fim da manhã para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), diz que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-VMI em Serra Azul (MG).

"Durante a Ação Inicial, realizada logo após o evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes. Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências", diz a nota.