Avião de pequeno porte cai sobre casa no RJ e piloto morre na hora
Informações preliminares indicam que os moradores da casa não ficaram feridos
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 16:50:10 Editado em 30.05.2026, 16:50:05
A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e para a realização da perícia - Foto: Reprodução / Alerta Nova Iguaçu
Um avião de pequeno porte caiu sobre uma residência na manhã deste sábado (30) em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense. O piloto do monomotor morreu após o impacto. Informações preliminares indicam que os moradores da casa não ficaram feridos.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), o acidente ocorreu por volta das 9h35. A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e para a realização da perícia, que deverá investigar o que provocou o acidente.
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Ainda não há detalhes sobre as causas da queda nem sobre a identidade do piloto.
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