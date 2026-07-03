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Avião de pequeno porte cai no MS e deixa dois mortos

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 16:59:00 Editado em 03.07.2026, 17:09:10
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Duas pessoas morreram após a queda de um avião bimotor na manhã desta sexta-feira, 3, em Campo Grande (MS).

O acidente aéreo aconteceu nas proximidades do Aeródromo Santa Maria, de onde a aeronave tinha saído com destino ao Pantanal, por volta das 6h30. A capital sul-mato-grossense amanheceu com neblina intensa e temperaturas baixas.

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O avião caiu em uma área de mata de difícil acesso, segundo o Corpo de Bombeiros.

Após buscas na região do acidente, as equipes encontraram os corpos do piloto Henrique Martin de Carvalho e da pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff, de 45 anos, que conduzia trabalhos no Pantanal desde 2009.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local da queda e fizeram os levantamentos iniciais.

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Procurada pelo Estadão, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) de São Paulo foram acionados para a ocorrência no Mato Grosso do Sul.

"Durante a ação inicial, realizada logo após o evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes", afirmou a FAB.

A aeronave, de matrícula PT-WYQ, é um modelo Neiva fabricado em 1983. O avião com capacidade para seis passageiros estava regular e autorizado a fazer o serviço de táxi aéreo, conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ele pertencia à empresa Amapil Taxi Aéreo. A reportagem entrou em contato e aguarda retorno.

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