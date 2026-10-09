Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte perto de estação do metrô
Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
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Uma aeronave de pequeno porte caiu no final da manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e enviou seis viaturas ao local. Ainda não há informações sobre vítimas.
O avião caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, seria um avião monomotor.
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De acordo com relatos aos Bombeiros, a aeronave sobrevoava a região em baixa altitude quando foram ouvidos estouros vindos do aparelho, seguidos de um rastro de fumaça.