Avião de pequeno porte cai e atinge prédio em Belo Horizonte

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Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta segunda-feira, 4. Ainda não há informações sobre vítimas.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado e chegou ao local por volta de 12h25.

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X (antigo Twitter)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave ao lado de uma das laterais de um prédio residencial em um estacionamento.