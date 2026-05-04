Avião de pequeno porte cai e atinge prédio em Belo Horizonte
Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 13:09:00 Editado em 04.05.2026, 13:18:30
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Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta segunda-feira, 4. Ainda não há informações sobre vítimas.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado e chegou ao local por volta de 12h25.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave ao lado de uma das laterais de um prédio residencial em um estacionamento.
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