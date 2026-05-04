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Avião de pequeno porte cai, atinge prédio e deixa dois mortos em Belo Horizonte

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 14:09:00 Editado em 04.05.2026, 14:17:25
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Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta segunda-feira, 4. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave: duas não resistiram aos ferimentos. As outras três vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital João XXIII.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado e chegou ao local por volta de 12h25. A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha, às 12h16. O Samu e a Defesa Civil também foram acionados para o local.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave ao lado de uma das laterais de um prédio residencial em um estacionamento. A TV Globo registrou o momento em que a aeronave faz uma curva, perde altitude e colide com o edifício.

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