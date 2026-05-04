Avião de pequeno porte atinge prédio e cai em Belo Horizonte

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Um avião de pequeno porte caiu após atingir um prédio no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (4).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave destruída e danos estruturais na parede do imóvel atingido. O acidente ocorreu na Rua Ilacir Pereira Lima, número 667.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência, com pelo menos quatro viaturas no local. A Polícia Militar também presta apoio na área.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas ou as causas do acidente.

Matéria em atualização.