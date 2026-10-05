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Avião da Gol que seguia para SP retorna ao Recife após incidente em um dos motores

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um avião da companhia aérea Gol que decolou do Aeroporto Internacional do Recife, na zona sul da capital pernambucana, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, precisou retornar após registrar um incidente em um dos motores na tarde desta segunda-feira, 5.

Procurada, a Gol não retornou à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

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A Aena, concessionária responsável pela gestão do Aeroporto Internacional do Recife, afirmou que o voo 1587 solicitou retorno ao aeroporto de origem, mas que não foi declarada emergência.

Segundo a empresa, a aeronave pousou às 13h47. Por volta das 14h10, o desembarque dos passageiros estava em andamento.

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