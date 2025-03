Avião da Gol colide com pássaro e volta a Brasília

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um avião da Gol, que decolou do Aeroporto de Brasília com destino a Congonhas na manhã deste domingo, 23, precisou retornar ao terminal após uma colisão com pássaro.

Segundo a companhia aérea, o pouso ocorreu sem incidentes e a aeronave passou por inspeção. O voo G3 1445 partiu às 9h10 e pousou novamente em Brasília às 9h53.

A Inframerica, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que o incidente não afetou a operação do terminal.

A Gol disse que os passageiros foram reacomodados em outra aeronave, que partiu às 11h55, ou em voos posteriores da companhia.