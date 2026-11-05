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Avião da Azul é atingido por tornado em aeroporto de SC: 'Está chacoalhando muito'

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um avião da Azul foi surpreendido por uma forte tempestade enquanto estava na pista do Aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, na manhã da quarta-feira, 4. Em contato com a torre de controle, a tripulação do voo AD4274, que tinha como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, relatou que a aeronave estava sendo sacudida pelo vento e que não havia condições de retornar ao pátio.

"Para vocês terem uma ideia, a gente está parado, o avião está chacoalhando muito", afirmou um dos tripulantes durante a comunicação com a torre.

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Na conversa, a tripulação também relatou dificuldades de visibilidade. "Estamos sobre a pista no momento, a gente não está enxergando nada", disse.

Em seguida, informou que aguardaria uma melhora nas condições meteorológicas para retornar ao pátio.

O registro da comunicação também menciona ventos de 79 km/h a 6.500 pés de altitude.

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Suspensão das operações do aeroporto

A forte tempestade levou à suspensão das operações do Aeroporto de Chapecó por tempo indeterminado.

"Equipes técnicas da administradora estão no local realizando vistoria completa da infraestrutura e adotando as providências necessárias para que as operações sejam normalizadas com a maior brevidade possível", informou a Voe Xap, concessionária responsável pela administração do terminal.

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A concessionária orientou os passageiros a não se dirigirem ao aeroporto e a procurarem diretamente as companhias aéreas para obter informações sobre os voos.

Voos cancelados

Em nota, a Azul informou que três voos programados para a quarta-feira precisaram ser cancelados devido ao fechamento do aeroporto: AD4274 e AD2983, ambos com destino a Viracopos, em Campinas (SP), e AD4348, com destino a Florianópolis (SC).

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A companhia lamentou os transtornos provocados pela tempestade e afirmou que está prestando assistência aos passageiros e tripulantes afetados, conforme as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"A Azul lamenta os impactos causados pela forte tempestade que atingiu a cidade, e está prestando assistência aos Clientes e Tripulantes afetados, conforme previsto na Resolução nº 400/2016 (alterada pela Resolução nº 813) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os passageiros serão reacomodados em outros voos da Companhia, após o retorno das operações no local", informou a empresa.

A Azul também orientou os clientes com viagens previstas para os próximos dias, com origem ou destino em Chapecó, a acompanhar as notificações enviadas por e-mail e pelo aplicativo da empresa. Até a publicação da reportagem, não havia previsão para a reabertura do aeroporto.

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Inúmeros estragos

A passagem de um tornado provocou inúmeros estragos em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, na quarta-feira. Aulas foram suspensas na rede estadual; o aeroporto Serafim Enoss Bertaso teve parte da estrutura danificada e suspendeu os voos.

A formação do fenômeno meteorológico foi confirmada pela Defesa Civil. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) registrou rajadas de 126,4 km/h entre 10 horas e 11 horas.

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TORNADO/SC/ESTRAGOS/CHAPECÓ/AZUL/AVIÃO
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