Avião com recém-nascido cai em região de mata após apresentar pane

Um paraquedas balístico auxiliou a aeronave a pousar

Equipes de resgate foram mobilizadas para socorrer os ocupantes de um avião monomotor que caiu em uma região de mata na tarde deste sábado (11). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, havia seis pessoas na aeronave, sendo quatro adultos, uma criança de 2 anos e um recém-nascido de três dias. O fato foi registrado no bairro Morro Vermelho, em Sabará, Minas Gerais.

O piloto do monomotor acionou um paraquedas balístico e, por conta disso, teve uma "espécie de queda controlada". “Provavelmente, poderia ter havido alguma pane durante o voo e acionaram um dispositivo de segurança, que libera/ projeta um paraquedas e proporciona uma descida lenta, com o mínimo de impacto ao tocar o solo”, informou os bombeiros.

Apesar do susto, todos os passageiros do avião passam bem, visto que, segundo a corporação, dispensaram o atendimento médico. Inclusive, já estavam do lado de fora do monomotor quando a equipe chegou.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que a aeronave faz o pouso forçado. Assista:

