Avião com passageiros é atingido por raio durante pouso; assista

Um avião com passageiros foi atingido por um raio no aeroporto de Little Rock, em Arkansas, nos Estados Unidos (EUA). O incidente ocorreu no último domingo (25/6) e as informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

A aeronave do vídeo, modelo Embraer-175, é fabricada em São José dos Campos, São Paulo. O avião é de propriedade da companhia aérea American Eagle. Devido a trovoadas no aeroporto, o veículo precisou aguardar na pista de táxi.

Nas imagens, é possível ver que um primeiro raio cai próximo à aeronave e, segundos depois, outro raio atinge a cauda do avião, que estava com passageiros prestes a desembarcar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As informações são do Metrópoles.

Assista o vídeo:

